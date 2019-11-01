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'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 1 Kasım cuma hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 1 Kasım cuma hava durumu...

01.11.2019, 09:23

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale dışında tüm yurdun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde akşam saatlerine kadar Samsun, Ordu, Sinop, Kocaeli ile Sakarya'nın kuzeyinde, öğleden sonra İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), kıyılarında çok kuvvetli(51-75 kg/m²) ve Rize il geneli, Artvin'in kıyı, Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m²) olması bekleniyor. İşte 1 Kasım Cuma ...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale hariç) akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya'nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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