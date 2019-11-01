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Ulaşımda dönemi uzatıldı

Ulaşımda vize dönemi uzatıldı

01.11.2019, 16:57

A.Ş. tarafından yapılan açıklama ile hafta içi kart ve ve yeni kart işlemlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar için, 2 Kasım Cumartesi gününe kadar ’nda kart basım ve vize işlemlerine devam edileceğini duyurdu.

MANULAŞ A.Ş., hafta içi Manisa kart vize ve yeni kart işlemlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar için işlem tarihini uzattı. Bu kapsamda yapılan açıklamada, 2 Kasım Cumartesi günü Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda kart basım ve vize işlemlerine 08.00-17.30 saatleri arasında da devam edileceği belirtildi.

İHA

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