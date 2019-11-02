Vodafone 41. İstanbul Maratonu yarın koşulacak! İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı!

Vodafone 41. İstanbul Maratonu "İstanbul senin, durma koş" sloganıyla yarın koşulacak. Maraton nedeniyle yarın İstanbul'da birçok yol kapalı olacak. Peki İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak? İşte detaylar...

Anadolu yakasından start alıp Avrupa yakasında son bulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca tekerlekli sandalye yarışı da bu yıl yapılmaya devam edecek. Geride kalan yıllarda yapılan 10 kilometre yarışı ise bu yıl yapılmayacak.

İstanbul Maratonu, 2012 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından açıklanan "altın maratonlar" listesinde bulunuyor.

140 BİNE YAKIN KİŞİ KOŞACAK

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na bu sene 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katılacak. Yaklaşık 37 bin kişinin çipli koşularda yer alacağı organizasyonda, 100 bin civarında kişinin de halk koşusuna katılması bekleniyor. Maratonun 15 kilometre parkuru ise 33 bin çipli koşucunun katılımıyla "Türkiye'nin en çok sporcu ile koşulan yol yarışı" unvanını almaya hazırlanıyor.

58 ELİT ATLET KATILACAK

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda 58 elit atletin koşacağı bildirildi. Erkeklerde son 4 yılın şampiyonları kıyasıya bir mücadele verecek. 2015'te Kenyalı Elias Kemboi Chelimo, 2016'da Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet Evans Kiplagat, 2017'de Fransa'yı temsil eden Abraham Kiprotich, 2018'de Kenyalı Felix Kimutai birincilik ipini göğüslemişti. Bu 4 isim, yarın bir kez daha şampiyon olmak için koşacak.

Kadınlarda ise geçen yıl üçüncülüğü elde eden Etiyopyalı atlet Fatuma Sado ile beşinci olan milli atlet Elvan Abeylegesse, maratonun favorileri olarak gösteriliyor.

PARKURLAR

Organizasyon kapsamında düzenlenecek yarışların startı, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek.

42,195 kilometrelik maratonun startı saat 09.00'da verilecek. Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

Saat 09.15'te başlayacak 15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

Saat 09.45'te Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak.

Organizasyonda tekerlekli sandalye yarışının startı da saat 08.45'te verilecek.

YOLLAR KAPANACAK

Vodafone 41. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil tüm parkur güzergahı ve bağlantılı tüm yollar, yarın saat 03.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Metrobüs seferleri ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak.

Maraton katılımcıları, göğüs numaralarını göstererek İETT otobüsleri, raylı sistem, vapur ve deniz otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek. Maraton ve 15 kilometrelik yarışlara katılacak sporcuları köprüye taşıyacak otobüsler, Taksim ve Sultanahmet Meydanı'ndan 07.00-07.30 saatlerinde hareket edecek.

Halk koşusu sporcularını start noktasına taşıyacak otobüsler ise Mecidiyeköy'den 07.00-08.00 saatleri arasında kalkacak.

AA