YÖKDİL sınavı saat kaçta? 2019 YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YÖKDİL sınavına girecek olanlar için geri sayım başladı. YÖKDİL sınavı saat kaçta yapılacak? YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? soruları sınava katılacaklar tarafından araştırılıyor. İşte 2019 YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama...

YÖKDİL sınavı yarın (3 Kasım Pazar) günü gerçekleştirilecek. Sınava katılacak olan adaylar için heyecan dorukta. ÖSYM YÖKDİL sınav giriş belgelerini geçtiğimiz günlerde erişime açtı. Peki YÖKDİL sıanv giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler...

2019 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2019 YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 Pazar tarihinde gerçekleştirilecek. YÖKDİL sınavı saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile YÖKDİL sınav giriş belgelerini alabilirler.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMALARI YASAK OLAN ARAÇ, GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

*Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

*Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

*Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

*Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

*İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlar