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'ten devlet üniversiteleri için "aynı unvanlı kadro" düzenlemesi

YÖK'ten devlet üniversiteleri için aynı unvanlı kadro düzenlemesi

02.11.2019, 13:05

tarafından öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen devlet üniversitelerinin birimlerindeki doktor öğretim üyesi kadrolarında "kadroların en fazla üçte ikisi aynı unvan için kullanılabilir" şartı kaldırıldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen devlet üniversitelerinin birimlerindeki doktor öğretim üyesi kadrolarında "kadroların en fazla üçte ikisi aynı unvan için kullanılabilir" şartı aranmayacak.

"Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, YÖK tarafından öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerdeki doktor öğretim üyesi kadroları için yeni bir düzenleme yapıldı. Yükseköğretim kurumları tarafından yapılan talep üzerine YÖK'ün belirleyeceği birimlerde "kadroların en fazla üçte ikisi aynı unvan için kullanılabilir" şartı kaldırıldı.

AA

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