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'in ilçesinde feci ! Yaralılar var

İzmir'in Konak ilçesinde feci kaza! Yaralılar var

03.11.2019, 20:54 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019,21:30

'in ilçesinde midibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı. nedeniyle ulaşıma kapatılan 'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar'dan istikametine seyreden Doğan Erkayhan idaresindeki 35 HZU 07 plakalı servis midibüsü, Ballıkuyu üst geçidi yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Erkayhan, Senem ve Ayhan Demir, Hatice Yılmaz, Hakan, Ekin ve Nezaket Özcan hastaneye kaldırıldı.

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