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‘Elveda sevgilim’ dedi, kendini sulara attı

‘Elveda sevgilim’ dedi, kendini sulara attı
Giriş Tarihi: 4.11.2019

’den ’ye okumaya giden üniversiteli genç, 6 gün sonra içi dolu çantayla kendini denize atarak canına kıydı. Gencin intiharından önce kız arkadaşına, ‘Elveda sevgilim, seni çok seviyorum’ diye mesaj atığı ortaya çıktı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı'nda okuyan ve henüz 6 günlük üniversiteli olan Mersinli genç, kız arkadaşına gönderdiği mesaj ve fotoğrafın ardından, sırtında içi taşla dolu çantayla ölüme atladı. Mersin Silifke'de yaşayan Yusuf Şahin (19), geçen yıl üniversite sınavını kazandı ancak daha iyi bir öğrenim görebilmek için ikinci kez sınava girmeye karar verdi. Bu süreçte internetten tanıştığı bir kızla arkadaşlığını sürdüren Şahin, İstanbul'a kız arkadaşını görmeye gitti. 1 hafta kaldıktan sonra Silifke'ye dönen genç, ailesine üniversiteye gideceğini anlattı.


'SEVMEYİ BECEREMEDİM'
Şahin, ek kontenjandan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne kaydoldu. 6 gün sonra Kepez sahilinde balıkçıların içi taşla dolu çanta ile denizde bulduğu Şahin'in kız arkadaşına, "Ne sevmeyi becerebiliyorum ne başka bir şeyi, neden yaşıyorum ki, senin için başkası olduysam istemiyorum yaşamak. Seni ölene kadar seveceğimi söylemiştim. Elveda sevgilim, seni çok seviyorum" mesajını çekip fotoğrafını yolladığı ortaya çıktı.

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