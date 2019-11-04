Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi! Feribot seferleri ne zaman başlayacak?

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi. Feribot seferleri ne zaman başlayacak? Hangi seferler iptal edildi? İşte detaylar...

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege Denizi'nde beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada- Kabatepe arasında tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi. Geyikli- Bozcaada ve Çanakkale Boğaz hattındaki diğer feribot seferleri ise devam ediyor.

DHA