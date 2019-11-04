Ispanak zehirlenmeleriyle ilgili önemli açıklama

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, ıspanak ve ıspanağa benzer bitki zehirlenmesiyle ilgili 108 vatandaşın hastanelere başvurduğunu, 80'inin taburcu edildiğini, 28’inin ise takibi ve tedavisinin acil gözlem servislerinde devam ettiğini duyurdu.

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Kasım 2019 tarihi itibarıyla sağlık tesislerine "atropin ve scopalamin" içeren yabancı otların tüketimi sebebiyle oluşan rahatsızlıklarla ilgili toplamda 108 kişi başvurduğu bildirildi.

Sosyal medya üzerinden kaynağı belli olmayan birçok paylaşımın yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, resmi makamlar tarafından doğrulanmadıkça hiçbir bilginin dikkate alınmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu kişiler, uzman sağlık personelimizce değerlendirilip gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak 80'i taburcu edilmiş olup 28'i ise gözlem altındadır. Bu otların tüketiminin klinik bulguları; görme bulanıklığı, cilt kuruluğu, taşikardi, kabızlık ve bazen hipertansiyon belirtileri şeklinde görülebilmektedir. Şu an itibari ile hastalarımızın herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir." denildi.

AA