İzmir'de Ege Üniversitesi Kampüsü'ndeki yurt inşaatında zemin çöktü! Faciadan dönüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Kampüsü'ndeki yurt inşaatında zeminde çökme meydana gelmesi üzerine devrilen kamyonun sürücüsü Erkan Bozkurt, yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Ege Üniversitesi Kampüsü içinde inşaatı devam eden İzmir Merkez Öğrenci Yurdu şantiyesinde meydana geldi. Erkan Bozkurt yönetimindeki 06 GA 6709 plakalı kamyonla şantiyede kum taşırken, henüz bilinmeyen nedenle zemin çöktü.