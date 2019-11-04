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'de 'ndeki yurt inşaatında !

İzmir'de Ege Üniversitesi Kampüsü'ndeki yurt inşaatında zemin çöktü! Faciadan dönüldü

04.11.2019, 16:58

'in Bornova ilçesinde, 'ndeki yurt inşaatında zeminde çökme meydana gelmesi üzerine devrilen kamyonun sürücüsü , yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, içinde inşaatı devam eden Merkez Öğrenci Yurdu şantiyesinde meydana geldi. yönetimindeki 06 GA 6709 plakalı kamyonla şantiyede kum taşırken, henüz bilinmeyen nedenle .

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