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'den son dakika yağış uyarısı! 4 Kasım Pazartesi ...

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 4 Kasım Pazartesi hava durumu...

04.11.2019, 09:18

ve Ege'de ? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 4 Kasım Pazartesi ..

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Tekirdağ ve Çanakkale'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

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