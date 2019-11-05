DSİ 500 işçi alımı yapacak! DSİ personel alım şartları nelerdir?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, 500 sürekli işçi alınacak. DSİ bünyesinde çalışmak isteyenler personel alım şartlarını ve nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor.Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek. Peki DSİ işçi alım şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte merak edilenler...

Devlet Su İşleri (DSİ) 500 sürekli işçi alımı yapacağı duyurusunu paylaştı. DSİ duyurusuna göre Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 500 adet sürekli işçi alımı yapılacak. Peki DSİ başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte merak edilenler...

DSİ 500 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İşkur) il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak. DSİ'nin talebi İşkur'un açık kamu ilanları bölümünde bugün ilan edilecek ve 5 gün kalacak.

Göreve alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, treyler operatörü, operatör, usta ve sondaj işçisi olarak görev yapacak.

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BAŞVURU ŞARTLARI

Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.

Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle 3 yıl süreyle çalıştığını belgelendiren; SGK'dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservisten en az birine sahip olmak.

İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

İş yeri ilgili Bölge Müdürlüğü Merkezi olacaktır.