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'de şişeye doldurup satmışlar! O depoya operasyon

İzmir'de plastik şişeye doldurup satmışlar! O depoya operasyon

05.11.2019, 09:38

'de bir depoda yapılan aramada, doldurulmuş ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, sahte içkileri, yarım litrelik pet su şişelerine doldurarak sattığı belirlendi.

'de bir depoya düzenlenen ve doldurulmuş sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda iki zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, 'ta bir depoda imal edildiğini ve satışının yapıldığını tespit etti.

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