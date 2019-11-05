İzmir'de plastik şişeye doldurup satmışlar! O depoya operasyon

İzmir'de bir depoda yapılan aramada, yarım litrelik pet su şişelerine doldurulmuş sahte içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, sahte içkileri, yarım litrelik pet su şişelerine doldurarak sattığı belirlendi.

İzmir'de bir depoya düzenlenen ve yarım litrelik pet su şişelerine doldurulmuş sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda iki zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Konak'ta bir depoda sahte içki imal edildiğini ve satışının yapıldığını tespit etti.