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’ta milyoner yakalandı

Kahramanmaraş’ta milyoner dilenci yakalandı

05.11.2019, 16:50

’ta polis ve zabıta ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonunda yakalanan 32 yaşındaki yüzde 65 görme engelli kadın zengini çıktı.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde vatandaşlardan para toplayan yüzde 65 görme engelli Hülya Kök (32), polis ve zabıta ekiplerince gözlem altına alındı.

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