Kahramanmaraş’ta milyoner dilenci yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis ve zabıta ekipleri tarafından düzenlenen ortak dilenci operasyonunda yakalanan 32 yaşındaki yüzde 65 görme engelli kadın gayrimenkul zengini çıktı.
Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde vatandaşlardan para toplayan yüzde 65 görme engelli Hülya Kök (32), polis ve zabıta ekiplerince gözlem altına alındı.
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