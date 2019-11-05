Meyve ve sebzeler nasıl ve hangi yöntemle yıkanmalı?

Son dönemde yaşanan sebze ve meyve kaynaklı zehirlenmeler, bu besinlerin soframıza gelmeden nasıl ve hangi yöntemle yıkanması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Doç. Dr. Seda Genç, meyve sebze üretiminde kullanılan tarım ilaçlarındaki tehlikeye dikkat çekerek, yetiştiği topraklardan türlü yollar kat ederek soframıza gelen meyve ve sebzelerin sağlığımız açısından nasıl ve hangi yöntemle yıkanması gerektiğini anlattı.
Tarımsal ürün verimliliğini arttırmak için günümüzde pestisit adı verilen kimyasal içerikli zirai mücadele ilaçlarının yaygın bir şekilde kullanıldığını belirten Doç. Dr. Seda Genç, bu kimyasal ilaçların meyve ve sebzeler aracılığıyla insanlara geçerek insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Doç. Dr. Seda Genç, pestisitlerin sinir sisteminden solunum sistemine kadar birçok olumsuz etki oluşturduğunu, kanser ve dolaşım sistemi hastalıklarının oluşma riskini artırdıklarının bilindiğini hatırlatarak, "Bu nedenle, taze meyve ve sebzelerden pestisit kalıntılarını uzaklaştırmak büyük önem taşımakta" dedi.
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