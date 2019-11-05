Meyve ve sebzeler nasıl ve hangi yöntemle yıkanmalı?

Son dönemde yaşanan sebze ve meyve kaynaklı zehirlenmeler, bu besinlerin soframıza gelmeden nasıl ve hangi yöntemle yıkanması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Doç. Dr. Seda Genç, meyve sebze üretiminde kullanılan tarım ilaçlarındaki tehlikeye dikkat çekerek, yetiştiği topraklardan türlü yollar kat ederek soframıza gelen meyve ve sebzelerin sağlığımız açısından nasıl ve hangi yöntemle yıkanması gerektiğini anlattı.