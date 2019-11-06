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'da yaşayan için 74 yaşında ehliyet aldı

Afyonkarahisar'da yaşayan Aziz Gündoğdu felçli eşi için 74 yaşında ehliyet aldı

06.11.2019, 16:54

'da 74'ünde okuma yazma öğrenen , 6 yıl önce ayağı kırılan ve geçen yıl felç geçiren eşinin tedavisi için ehliyet sahibi oldu. Gündoğdu, " bir hanımın önce ayağı kırıldı. Geçtiğimiz yıl da felç geçirdi. Ayağa kaldırdık ama çok zor yürüyor. Onu taşımak için ehliyete başvurdum." dedi

'da 74 yaşındaki , felçi eşini gezdirmek ve hastaneye götürmek için sürücü ehliyeti aldı.

Sandıklı'da yaşayan Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, maddi imkansızlıklar nedeniyle genç yaşta ehliyet alamadığını söyledi.

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