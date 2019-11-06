Afyonkarahisar'da yaşayan Aziz Gündoğdu felçli eşi için 74 yaşında ehliyet aldı

Afyonkarahisar'da 74'ünde okuma yazma öğrenen Aziz Gündoğdu, 6 yıl önce ayağı kırılan ve geçen yıl felç geçiren eşinin tedavisi için ehliyet sahibi oldu. Gündoğdu, "Canımın yarısı bir hanımın önce ayağı kırıldı. Geçtiğimiz yıl da felç geçirdi. Ayağa kaldırdık ama çok zor yürüyor. Onu taşımak için ehliyete başvurdum." dedi

Afyonkarahisar'da 74 yaşındaki Aziz Gündoğdu, felçi eşini gezdirmek ve hastaneye götürmek için sürücü ehliyeti aldı. Sandıklı'da yaşayan Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, maddi imkansızlıklar nedeniyle genç yaşta ehliyet alamadığını söyledi.