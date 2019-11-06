Denizli'de Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na 3 ay önce yavru ve bakıma muhtaç olarak getirilen peçeli baykuş, bakımının ardından doğal hayatına bırakıldı.
Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, farklı bir konuğa ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 3 ay önce vatandaşlar tarafından bulunup, merkeze getirilen yavru peçeli baykuş, bakım altına alındı.
Denizli'de üç ay korumaya alınan peçeli baykuş, özgürlüğüne uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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