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Haberler > Yaşam > Denizli'de üç ay korumaya alınan peçeli baykuş, özgürlüğüne uçtu

'de üç ay korumaya alınan peçeli , özgürlüğüne uçtu

Denizli'de üç ay korumaya alınan peçeli baykuş, özgürlüğüne uçtu

06.11.2019, 16:07

'de Büyükşehir Belediyesi , ve Parkı'na 3 ay önce yavru ve bakıma muhtaç olarak getirilen peçeli , bakımının ardından doğal hayatına bırakıldı.

, ve Parkı, farklı bir konuğa ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 3 ay önce vatandaşlar tarafından bulunup, merkeze getirilen yavru peçeli , bakım altına alındı.

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