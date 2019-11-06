Hastaneye kaldırılan Çağla Şikel'in sağlık durumu nasıl?

Çağla Şikel'in sağlık durumu takipçileri tarafından merak ediliyor. Ünlü model dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şiddetli karın ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılan Şikel'in sağlık durumu ile ilgili ablasından açıklama geldi.

Ünlü sunucu ve model Çağla Şikel aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Canlı yayına çıkamayan ünlü sunucunun sağlık sorunları nedeniyle apar topar Nişantaşı'ndaki bir hastaneye yattığı öğrenildi.