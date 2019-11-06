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Kadına şiddete karşı eylem planı

Kadına şiddete karşı eylem planı
Giriş Tarihi: 6.11.2019

Aydın'da kadına şiddetin azaltılması amacıyla başlatılan eylem planı kapsamında hayata geçirilecek uygulamalar, başkanlığında gerçekleşen toplantıda görüşüldü.

Aydın'da kadına şiddetin azaltılması amacıyla başlatılan eylem planı kapsamında hayata geçirilecek uygulamalar, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleşen toplantıda görüşüldü. Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, kadına şiddeti önlemek için hazırladıkları 4 ana maddeden oluşan eylem planını uygulayacaklarını söyledi. Bozçelik, eylem planı kapsamında Aydın'ın elektronik kelepçe uygulanan pilot iller arasına alındığını dile getirdi. Vali Köşger ise kadına şiddetin önüne geçilmesi konusunda ilgili kurum yöneticilerin işbirliği içerisinde çalışması için gereken hassasiyetin gösterilmesi talimatını verdi.

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