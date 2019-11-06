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Kayıp babası için Diyanet’e çağrı yaptı

Kayıp babası için Diyanet’e çağrı yaptı
Giriş Tarihi: 6.11.2019

'in Çeşme ilçesinde, markete gitmek için çıktığı kızının evine bir daha dönmeyen demans hastası 'dan (90), 6 aydır haber alınamıyor. Babalarını bulmak için hemen her yolu denediklerini belirten Bubur'un kızı (51), camilerden anons yapılması için 'ndan yardım istedi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, markete gitmek için çıktığı kızının evine bir daha dönmeyen demans hastası Hasan Basri Bubur'dan (90), 6 aydır haber alınamıyor. Babalarını bulmak için hemen her yolu denediklerini belirten Bubur'un kızı Rüçhan Bubur (51), camilerden anons yapılması için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yardım istedi. Bubur, "Biz, babamın bulunması için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da yardım istiyoruz. Kaybolduğu dönemde camilerde yaptırdığımız anonslar çok etkili olmuştu. Babam, camiye giden bir insan olduğu için bu yöntemin denenmesini rica ediyoruz. Camilerden yapılacak olan anonslar bizim için çok değerli" dedi.

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