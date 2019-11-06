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ile Özel Cuma gecesi atv'de

Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel Cuma gecesi atv'de

06.11.2019, 11:21

Prof. Dr. , ’nde, canlı yayında atv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Mevlit Kandili'nin fazileti nedir? Mevlit Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir? sorularının cevabını Nihat Hatipoğlu yanıtlıyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Mevlit Kandili'nde özel programı ile atv ekranlarında olacak. Hatipoğlu merak edilen soruların cevabını canlı yayında yanıtlayacak. Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği bu gece Peygamber Efendimiz'in dünyayı şereflendirdiği gecedir.

Peygamber Efendimizin doğumu nasıl müjdelendi?

Peygamberimizin doğduğu gece yeryüzünde neler oldu?

Bu gece nasıl ibadet edilmeli?

Mevlit Kandili özel duası ve bu geceye dair merak edilen her şey Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun yorumuyla Cuma akşamı saat 00.20'de atv'de…

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