Süresiz mağdurlar

Sevgi bitiyor, evlilik akdi sonlanıyor ancak para kavgası bitmiyor. Kadınlar kendilerine tanınan nafaka hakkını kullanmak istiyor. Erkekler ise bitmeyen bir borcun altında ezildikleri gerekçesiyle nafakaya süre getirilmesini talep ediyor

Kendilerini süresiz nafaka mağduru olarak tanımlayan bir grup vatandaş İzmir'de sosyal medyada örgütlenerek, Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu (BİA) çatısı altında bir araya geldi. BİA üyeleri 2. Yargı Paketi'nde yer alması beklenen süresiz nafaka düzenlemesini merakla beklediklerini söyledi. BİA Platformu Kurucusu İlknur Birsel Büyükakça, boşandıktan sonra süresiz nafaka ödemeye mahkum edilenlerin ikinci bir evlilik yapmaya korktuğunu, evlenenlerin de aile yapısında bir süre sonra yıkımların olduğunu öne sürerek, "Bir borcunuz var ama ne zaman biteceğini bilmiyorsunuz. Bu durum bir süre sonra boşanan kadın ile erkek arasında husumete neden oluyor" diye konuştu.



ADİL BİR DÜZENLEME



Büyükakça, süresiz nafakanın çocuksuz evliliklerde 1, çocuklu evliliklerde ise 5 yıl ile sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Dava açıldığı anda kadına tedbir nafakası bağlandığını ve bu davaların uzaması halinde 10-15 yıl sürebildiğini vurgulayan Büyükakça, "Onlarca yıl sonra dava sonuçlandığında, bu kez kadına süresiz nafaka bağlanıyor. Engelli veya hasta da olsanız, işsiz de kalsanız bu nafakayı ödemeniz gerekiyor. Yoksa hapis cezası alabiliyorsunuz. Bizim derdimiz nafaka bağlanmasın değil, süresiz ibaresi kaldırılıp eşitlikçi bir düzenleme yapılsın" dedi.



İKİ GÜNLÜK EVLİLİĞE 10 YIL NAFAKA



Çanakkale'de yaşayan 60 yaşındaki emekli memur Hasan Çelik, 20 yıllık bir evliliğin sonunda ikinci bir evlilik yapmaya karar verdiğini, iki gün nikahlı kaldığı ikinci eşinin de kendisine boşanma ve nafaka davası açtığını belirtti. Çelik, "35 yıl memurluk yapıp 30 bin lira ikramiye aldım. İki gün evli kaldığım insana 25 bin lira tazminat ile 10 yıldır nafaka ödüyorum. Hem ilk eşime, hem de iki gün evli kaldığım kadına nafaka ödüyorum. Adalet bunun neresinde?" dedi.



EVİMİ, MAAŞIMI ALDI DÜKKANDA YATIYORUM



Buca'da oturan SSK emeklisi Nedim Tekeş, sürekli kızının evden kaçması nedeni ile 23 yıllık eşi ile tartıştığını, sakinleşmek için Afyonkarahisar'daki babaevine gittiğinde ise eşinin 2011 yılında kendisine 'Eşim evi terk etti' diyerek boşanma davası açtığını söyledi. Boşandığı eşine bin lira süresiz nafaka ödemek zorunda kaldığını vurgulayan Tekeş, Eşim şu an benim evimde oturuyor ve nafaka alıyor. Bense dükkanda yatıp kalkıyorum" diye konuştu.



HEM ALDATILDI HEM 74 BİN TL ÖDEDİ



Karabağlar'da oturan emekli işçi Osman Gencer, 19 yıl evli kaldığı eşinin kendisini hem aldattığını, hem de 2017 yılında boşanma ve nafaka davası açtığını iddia etti. Boşanma nedeni ile 74 bin lira tazminat ödediğini öne süren Gencer, bir de nafaka ödemek zorunda kaldığını aktardı.



ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN HAPSE GİRECEK



Ankara'da 10 yıl evli kalıp eşinden anlaşmalı olarak boşandıktan sonra yerleştiği İzmir'de 2016 yılında ikinci evliliğini yapan kaynak ustası Metin Demir, "Evi, arabayı eski eşime bıraktım. Ceketimi alıp çıktım. Boşandıktan 5 yıl sonra eski eşim nafaka davası açtı. 7 aydır nafakayı ödeyemediğim için hapse gireceğim" dedi.



İKİNCİ EŞ DE MAĞDUR



3,5 yıldır evli olduğu eşi Mustafa Yaman'ın 20 yıl evli kaldığı ilk eşine nafakasını ödeyebilmesi için kendisinin de terzilik yaptığını anlatan Kamuran Yaman, "İlk eşi asgari ücretle çalışıyor ve bir de üzerine bizden 750 lira nafaka alıyor. Onun evine toplam 3 bin lira para giriyor ama biz kazandığımızla zar zor geçiniyoruz. Benim suçum ne? Ben çalışıp, eşime yardım etmesem bu sefer maddi sıkıntıya gireceğiz, geçimsizlik başlayacak" dedi.

OĞLU İÇİN MÜCADELE VERİYOR



Aysel Başarık 34 yaşındaki oğlu Yusuf Tilkici'nin nafaka mağduru olduğunu aktardı. Başarık, "Ben de eşimden boşandım ama nafaka almadım, çalıştım. Oğlum tazminat ödediği yetmiyormuş gibi şimdi 500 lira tedbir nafakası ödüyor" diye konuştu.

METİN BURMALI