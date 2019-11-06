Yasemin Kay Allen tecavüz mesajları atan tacizciyi ifşa etti!

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, kendisine sosyal medyadan gelen tecavüz mesajlarını ifşa etti. 30 yaşındaki başarılı oyuncu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, mail yoluyla taciz ediyor. Tip aşağıda. Tanıyan varsa haberiniz olsun sapıktır" dedi.

Yasemin Kay Allen, kendisine sapıkça mesajlar atan tacizciyi ifşa etti. Allen "Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğini söylüyor" dedi. İşte Yasemin Allen'ın o paylaşımı...