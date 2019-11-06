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tecavüz mesajları atan tacizciyi ifşa etti!

Yasemin Kay Allen tecavüz mesajları atan tacizciyi ifşa etti!

06.11.2019, 16:24

Güzel oyuncu , kendisine sosyal medyadan gelen tecavüz mesajlarını ifşa etti. 30 yaşındaki başarılı oyuncu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, mail yoluyla taciz ediyor. Tip aşağıda. Tanıyan varsa haberiniz olsun sapıktır" dedi.

, kendisine sapıkça mesajlar atan tacizciyi ifşa etti. Allen "Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğini söylüyor" dedi. İşte Yasemin Allen'ın o paylaşımı...

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