Çamaşır kurutma makinesi evi yaktı

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir evde çamaşır kurutma makinesi yüzünden yangın çıktı. Yangında balkondaki lambalar bile eridi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ev sakinleri yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir evde çamaşır kurutma makinesi yüzünden yangın çıktı. Yangında balkondaki lambalar bile eridi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ev sakinleri yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Hala olayın şokunu yaşayan 34 yaşındaki bir çocuk annesi Bilge Erbakan, firmaya dava açacaklarını belirtti. OLAYI anlatan Erbakan, "Komşumuz dışarı çıkan alevleri görünce bize haber verdi.



O SIRADA ÇALIŞMIYORDU



Hemen yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim. Daha sonra yetkili servisi aradım. Olay günü servis geldi. Ertesi gün cihaz incelenmek üzere İtalya'ya gönderilmiş. Tamamen elektrik kartından kaynaklanan problemden dolayı yangın çıktı. Evdeki elektrik tesisatıyla ilgili bir sorundan dolayı yaşanmadı. Kurutma makinesini 4 yıldır kullanıyorduk. 7 yıllık garantisi olan bir cihaz. 3 yıl daha garantisi vardı. Olay sırasında makine çalışmıyordu. Stand-by konumundaydı" diye konuştu.

METİN BURMALI