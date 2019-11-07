‘Güvenle ıspanak yiyin’

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, YENİ ASIR'a yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde yaşanan zehirlenme vakalarının ardından ıspanak ile ilgili yapılan yorumlara açıklık getirdi.

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, YENİ ASIR'a yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde yaşanan zehirlenme vakalarının ardından ıspanak ile ilgili yapılan yorumlara açıklık getirdi. Ispanakta insan sağlığını tehdit eden herhangi bir unsur olmadığının sayısız laboratuvarlarda yapılan kontrollerde açıkça görüldüğünü belirten Karaca, şunları söyledi:



SAĞLIĞA UYGUN



Vatandaşlarımız, gönül rahatlığıyla ıspanağı tüketebilirler. Çünkü ıspanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı. Zehirlenme vakasına, ıspanaklara karışan 'patlıcangiller' familyasından, atropin ve scopalamin içeren zehirli bitkilerin neden olduğu anlaşıldı. İzmir Hal Komisyoncuları Başkanı Orhan Doğan ise ıspanak satışlarında herhangi bir azalma olmadığını, piyasadaki ıspanağın sadece yüzde 30-35'lük bölümünün halden çıkış yaptığını, diğer kısmının ise üreticiden direk market ve pazara sunulduğunu dile getirdi.





MİKROORGANİZMA YOK



İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, numune alınan ıspanaklara foseptik ya da kanalizasyon suyunun bulaşıp bulaşmadığına ilişkin kontrol için mikrobiyolojik analizler yaptırıldığını ve zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizmaya rastlanmadığını kaydetti. Alınan numunelerde, 620 pestisit ve herbisit (zirai mücadele ilacı) ile ilgili analiz yapıldığını söyleyen Karaca, "Akut zehirlenme yapacak herhangi bir etken maddeye rastlanmamıştır. Eğer zirai mücadele ilacı kullanılmış olsaydı, yabancı ot ilacı kullanılır ve zehirlenmeye sebep olan yabancı ot da ıspanağın içerisinde olmazdı" şeklinde konuştu.

FATİH ŞENDİL