Kızına 1 milyon dolara yapay böbrek aldı

Yatsan’ın eski sahiplerinden 75 yaşındaki Sinan Güleç davalık olduğu kızı Nur Güleç ile barıştı. İzmirli işadamı, kızına biyonik böbrek takmaları için ABD’deki hastaneye 1 milyon dolar ödedi

Türkiye'nin en büyük yatak üreticisi Yatsan'ın eski sahiplerinden 75 yaşındaki işadamı Sinan Güleç, 20 milyon liralık mal varlığını bakıcısı Gülcan Eren'in üzerine geçirince, kızı Nur Güleç ile arası açılmıştı. Nur Güleç, babasının sağlıklı karar veremediğini iddia ederek vasilik davası açmıştı.



KIZINA KIYAMADI



Böbrek hastası kızının sağlığı kötüye gidince dayanamayan Sinan Güleç, New York'taki özel bir hastaneye biyonik böbrek siparişi verdi. Türkiye'de yasal olmadığı için ABD'de nakledilecek yapay böbrek için 1 milyon dolar ödeyen işadamının tüm tedavi giderlerini de üstlendiği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL