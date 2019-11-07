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'den uyarısı 7 Kasım Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 7 Kasım Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

07.11.2019, 09:23

Bugün ve ege'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, 'nun kuzeyi ile 'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 7 Kasım Perşembe uyarısı...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

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