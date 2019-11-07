Bugün İzmir ve ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 7 Kasım Perşembe hava durumu uyarısı...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 7 Kasım Perşembe! Bugün hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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