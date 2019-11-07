Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarına konulan maket trafik aracının tepe lambası ve aküsünü çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. MOBESE kamera görüntülerinde, otomobilleriyle maket trafik aracının önünde bir süre duran ve araçlarının kaputunu açan şüphelilerin daha sonra tepe lambasını ve aküyü aldıktan sonra olay yerinden ayrılmaları yer alıyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarına konulan maket trafik aracının tepe lambası ve aküsünü çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Fethiye-Antalya kara yolu Uğurlu Kavşağı'nda bulunan maket trafik polis aracının tepe lambası ve aküsünün çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Muğla'da hırsızlar öyle bir şey çaldılar ki... 'Bu kadarına pes' dedirtti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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