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'da hırsızlar öyle bir şey çaldılar ki... 'Bu kadarına pes' dedirtti

Muğla'da hırsızlar öyle bir şey çaldılar ki... 'Bu kadarına pes' dedirtti

07.11.2019, 14:28

'nın ilçesinde yol kenarına konulan maket trafik aracının tepe lambası ve aküsünü çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. kamera görüntülerinde, otomobilleriyle maket trafik aracının önünde bir süre duran ve araçlarının kaputunu açan şüphelilerin daha sonra tepe lambasını ve aküyü aldıktan sonra olay yerinden ayrılmaları yer alıyor.

'nın ilçesinde yol kenarına konulan maket trafik aracının tepe lambası ve aküsünü çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye-Antalya kara yolu Uğurlu Kavşağı'nda bulunan maket trafik aracının tepe lambası ve aküsünün çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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