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Tırnak kırılmasının nedenleri neler? Tırnak neden kırılır? Tırnak kırılmasına ne iyi gelir?

Tırnak kırılmasının nedenleri neler? Tırnak neden kırılır? Tırnak kırılmasına ne iyi gelir?

07.11.2019, 10:35

Tırnakların çok sık veya kolay kırılıyorsa, vücuttaki bir eksikliğin göstergesi olabilir. Ayrıca sıvı sabunlar da tırnakların çabuk kırılmasına neden olabilir. Peki tırnak kırılması neden olur? Tırnaklar kırılması diye ne yapmalı? Tırnak kırılmasını önlemek mümkün mü? Tırnak güçlendiren şeyler neler? Tırnak bakımı nasıl olur?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, tırnak kırılmasının pek çok nedenin olduğunu belirterek, bazen ciddi sağlık sorunlarına işaret ettiği konusunda uyarılarda bulundu.

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