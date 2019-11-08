Ahmet Kural ve Gamze Çağla Çelik ayrıldı mı? Ahmet Kural'dan ilk açıklama geldi

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Gizem Çağla Çelik'in ilişkilerini bitirdiklerine dair iddialar magazin kulislerinde konuşulmaya başladı. İlk kez Baba Parası filminde elele kameralar önüne çıkan çiftin birbirlerini Instagram hesabından takibi bırakmaları da ayrılık iddialarını güçlendirdi. Ahmet Kural konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...