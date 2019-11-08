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ve Gamze ayrıldı mı? Ahmet Kural'dan ilk açıklama geldi

Ahmet Kural ve Gamze Çağla Çelik ayrıldı mı? Ahmet Kural'dan ilk açıklama geldi

08.11.2019, 12:37

Ünlü oyuncu ile avukat sevgilisi Gizem 'in ilişkilerini bitirdiklerine dair iddialar magazin kulislerinde konuşulmaya başladı. İlk kez Baba Parası filminde elele kameralar önüne çıkan çiftin birbirlerini Instagram hesabından takibi bırakmaları da ayrılık iddialarını güçlendirdi. Ahmet Kural konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Oyuncu geçtiğimiz yıl geçirdiği zor günlerin ardından avukat Çağla Gizem Çelik'le yeni bir aşka yelken açmıştı. 6 aydır birlikte olan çift, ilk kez 'Baba Parası' filminin galasında el ele kamera karşısına çıkmıştı.

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