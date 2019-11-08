İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, oturduğu apartmanın 8. katındaki dairesinin balkonundan düşen makine mühendisi Özgür Yazan hayatını kaybetti. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Mustafa Kemal Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'ndeki bir apartmanın 8. katında ailesiyle yaşayan makine mühendisi Özgür Yazan (42) sigara içmek için çıktığı sırada balkonda dengesini kaybedip düştü.
İzmir Karşıyaka'da feci ölüm! Sigara içmek için çıkmıştı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.