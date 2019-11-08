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'da ! Sigara içmek için çıkmıştı...

İzmir Karşıyaka'da feci ölüm! Sigara içmek için çıkmıştı...

08.11.2019, 09:26 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019,09:39

'in ilçesinde, oturduğu apartmanın 8. katındaki dairesinin balkonundan düşen makine mühendisi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Mustafa Kemal Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'ndeki bir apartmanın 8. katında ailesiyle yaşayan makine mühendisi (42) sigara içmek için çıktığı sırada balkonda dengesini kaybedip düştü.

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