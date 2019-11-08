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Rus ruletinden daha riskli

Rus ruletinden daha riskli
Giriş Tarihi: 8.11.2019

Sonbaharda yağmur ve nemin artmasıyla ormanlarda ve dağlık alanlarda bolca yetişiyor. Bu mantarların tecrübesiz kişilerce toplanması ve tüketilmesi de gıda zehirlenmelerine yol açıyor.

Sonbaharda yağmur ve nemin artmasıyla ormanlarda ve dağlık alanlarda bolca mantar yetişiyor. Bu mantarların tecrübesiz kişilerce toplanması ve tüketilmesi de gıda zehirlenmelerine yol açıyor. Uzmanlar, doğada toplanan mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerektiği görüşünde. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mine Pakkaner, doğadan toplanan mantarların zehirli olma ihtimalinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Rus ruletinde bile 6 taneden bir tanesi size gelebilir. Fakat topladığınız iki mantardan biri zehirli. Zehir olan ile olmayan mantarı ayırt edebilmek için uzman olmak gerekiyor. Mantar zehirlenmelerinin geri dönüşü de yok. Ağır karaciğer ve böbrek tahribatına neden olabilir" diye konuştu.

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