Fıstık’ın en iyi dostu Mustafa oldu

İzmir’de öğretmen Mehmet Tanrıverdi’nin öğrencileriyle birlikte yürüteç yaparak yürüttüğü ‘Fıstık’ adındaki sevimli köpek, doğuştan engelli minik Mustafa ile özel bir bağ kurdu. Eskiden hayvanlardan korktuğunu söyleyen Mustafa, “Fıstık’la tanışınca bakış açım değişti” dedi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki Ali Bayırlar İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Tanrıverdi'nin yürüyemeyen hayvanlara umut verdiği projesi büyüyor. Tanrıverdi, öğretmenlik yaptığı birinci sınıf öğrencilerini de projeye dahil ederek, çocuklarda hayvan sevgisi yaratmayı amaçladı. Minik öğrenciler, evlerindeki oyuncaklarının tekerleklerini getirdi, Mehmet öğretmen ise, Güzelbahçe İl Milli Eğitim Müdürü Öznur Çetin'in de desteğiyle bir hayvanseverin çalıştığı fabrikada 3 gün okul çıkışlarında çalışarak yürüteç yaptı



EN GÜÇLÜ BAĞI O KURDU



O yürüteçle Fıstık ismini verdikleri felçli köpek tekrar yürümenin mutluluğunu yaşarken, doğuştan fiziksel engelli olan 1. sınıf öğrencisi Mustafa Emir Özbay da, onunla özel bir bağ kurdu. Projeye geçen sene başladığını anlatan Mehmet Tanrıverdi, "Sokak hayvanlarının hayatını biraz olsun kolaylaştırmak istedim. Proje çocukları çok etkiledi, artık resim çizin dediğimde hepsi yürüteçli kedi köpek çiziyor. Sınıfımızda bir de doğuştan fiziksel engelli özel bir öğrencimiz var. Mustafa akademik anlamda çok başarılı ve akıllı bir çocuk. O da köpekle farklı bir bağ kurdu, Fıstık ona çok alıştı. Ailesi bana çok güzel şeyler söyledi, teşekkür etti" diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdür Öznur Çetin, projeyi duyduğunda hemen dahil olmak istediğini belirterek, "Yürüteçleri ucuza mal ederek bütün engelli hayvanlarımıza destek vermeye çalışacağız. Fıstık'a yürüteci ilk taktığımızda yüzündeki o mutluluğu gördük. Bu inanılmaz bir duygu" açıklamasını yaptı



SİPARİŞ ALDILAR AKÜ İSTİYORLAR



Öğretmen Tanrıverdi, Bergama'dan bir kadının kendilerine ulaştığını belirterek, "Felçli bir köpeği varmış. Ona üç aşamalı farklı bir sistem yapacağız. Bunun dışında, Doğu'da anne babasının kucağında okula götürdüğü fiziksel engelli öğrenciler için de tekerlekli sandalye yapmayı planlıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız akü bağışlayabilirse, imkanımız olursa o çocukları da sevindirmek istiyoruz" diye konuştu.



'ONUNLA BERABER YÜRÜMEYİ SEVİYORUM'



Doğuştan fiziksel engelli Mustafa Emir Özbay, Fıstık'la çok farklı bir bağ kurduğunu vurgulayarak, "Hayvanları seviyorum. Sokak hayvanlarına çok fazla yaklaşamıyordum, çünkü arabama saldırabileceklerinden korkuyordum. Onları çok seviyorum fakat dokunmuyordum. Fıstık'la tanıştıktan sonra bakış açım değişti. Benimle beraber yürüyebiliyor, bunu çok seviyorum. Bazen zinciri elimden kaçıyor. Önceden çok zor yürüyormuş şimdi daha özgür" dedi.