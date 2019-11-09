  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Hangi besin kaç kalori? Yediklerinizde kaç kalori olduğunu biliyor musunuz?

Hangi besin ? Yediklerinizde kaç kalori olduğunu biliyor musunuz?

Hangi besin kaç kalori? Yediklerinizde kaç kalori olduğunu biliyor musunuz?

09.11.2019, 16:40

Yediğiniz yiyeceklerin, tahılların, meyvelerin olduğunu biliyor musunuz? Çoğu zaman yiyeceklerin kalorilerini düşünmeden yemek yeriz. Fakat besinlerin kalorisi, kilo alıp vermemiz konusunda ve sağlığımız açısından büyük bir önem taşıyor. Hangi besinde kaç kalori var? Gün içinde tükettiğimiz besinlerin kalori değerlerini sizler için derledik.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hangi besin kaç kalori? Yediklerinizde kaç kalori olduğunu biliyor musunuz? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN