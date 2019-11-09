Hangi besin kaç kalori? Yediklerinizde kaç kalori olduğunu biliyor musunuz?

Yediğiniz yiyeceklerin, tahılların, meyvelerin kaç kalori olduğunu biliyor musunuz? Çoğu zaman yiyeceklerin kalorilerini düşünmeden yemek yeriz. Fakat besinlerin kalorisi, kilo alıp vermemiz konusunda ve sağlığımız açısından büyük bir önem taşıyor. Hangi besinde kaç kalori var? Gün içinde tükettiğimiz besinlerin kalori değerlerini sizler için derledik.