Lösemili çocuklar için buluştular

İzmir'in Selçuk ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir İMKB Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 450 öğrenci, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir araya gelerek hep birlikte, "LÖSEV Hayat Verir" yazdı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir İMKB Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 450 öğrenci, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir araya gelerek hep birlikte, "LÖSEV Hayat Verir" yazdı. Öğrencilerin bu koreografisi ayakta alkışlandı.