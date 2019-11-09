İzmir'in Selçuk ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir İMKB Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 450 öğrenci, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir araya gelerek hep birlikte, "LÖSEV Hayat Verir" yazdı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir İMKB Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 450 öğrenci, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir araya gelerek hep birlikte, "LÖSEV Hayat Verir" yazdı. Öğrencilerin bu koreografisi ayakta alkışlandı.
Lösemili çocuklar için buluştular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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