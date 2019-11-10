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'den raporu 10 Kasım! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu raporu 10 Kasım! Bugün hava nasıl olacak?

10.11.2019, 09:45

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Ege ve Marmara bölgesinin zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu akşam saatlerinden itibaren , ve İzmir ile , Aydın ve 'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde Marmara, ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. İşte 10 Kasım Pazar ...

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren ve ile 'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

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