Minik Yusuf’a maaş bağlandı

İzmir’de yaşadığı hastalık nedeniyle sürekli ellerini ısıran, bu nedenle ailesi tarafından ellerine plastik şişe bağlanan 7 yaşındaki Yusuf Maden’e engelli evde bakım aylığı ödenecek

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşam mücadelesi veren Maden ailesinin büyük oğlu Yusuf Maden (7), yaşadığı hastalık sebebiyle sürekli ellerini ısırıyordu.



TEDAVİ ALTINDA



Aile bu nedenle çocuğun ellerine sürekli plastik şişe bağlıyordu. Yusuf'un yürek burkan dramının ortaya çıkmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Minik Yusuf, hemen İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı



ÖZEL EĞİTİM ALACAK



Öte yandan, Yusuf Maden'in özel eğitim alması için de çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yine minik Yusuf adına evde bakım aylığı da bağlandığı, ailenin fiziksel koşulları daha uygun olan bir eve taşınabilmesi içinde gerekli eşya ve kira yardımının da yapılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğu belirtildi.