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Sokak kedileri artık komşulara emanet

Sokak kedileri artık komşulara emanet
Giriş Tarihi: 10.11.2019

'in Konak ilçesi 'nde yalnız yaşayan , çevresinde hayvansever kimliğiyle tanınıyordu. Tenik'in 2 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi mahalle sakinlerini üzerken 200'e yakın kediye mahalleli sahip çıktı. Mahalle sakinleri destek için yetkililerden yardım istedi.

İzmir'in Konak ilçesi Eşrefpaşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan Erdal Tenik, çevresinde hayvansever kimliğiyle tanınıyordu. Yaralı ve hasta kedilere evinde bakan, sokaktaki çok sayıda hayvanı ise her gün besleyen Tenik, emekli maaşının yetmemesi nedeniyle çöplerden topladığı hurdaları satarak kedilere mama alıyordu. Tenik'in 2 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi mahalle sakinlerini üzerken 200'e yakın kediye mahalleli sahip çıktı. Mahalle sakinleri destek için yetkililerden yardım istedi.

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