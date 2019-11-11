ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama...

ATA AÖF öğrencilerin beklediği sınav giriş belgeleri yayınlandı. 16-17 Kasım tarihlerinde yapılacak ATA AÖF sınavları için giriş belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından beklenen sınav giriş belgeleri yayınlandı. ATA AÖF öğrencileri sınav giriş yerlerini öğrenmek için obs.atauni.edu.tr üzerinden sorgulama yapıyor. İşte merak edilenler...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

16-17 Kasım 2019 tarihlerinde uygulanacak olan ATA AÖF ara sınavı için sınav giriş yerleri açıklandı. Öğrenciler kullanıcı adları ve şifreleri ile sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVLARDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

"Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi" hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.