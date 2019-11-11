Balçovalı gençlere Avrupa fırsatı

BALÇOVA Belediyesi, üniversite mezunu 25 genci Avrupa'da staja gönderiyor. AB'den 220 bin Euro'luk hibe alınan "Uluslararası Staj Merkezi" projesi kapsamında öncelikle gençlere eğitim verildi.

BALÇOVA Belediyesi, üniversite mezunu 25 genci Avrupa'da staja gönderiyor. AB'den 220 bin Euro'luk hibe alınan "Uluslararası Staj Merkezi" projesi kapsamında öncelikle gençlere eğitim verildi. Altı ay boyunca kodlama, halkla ilişkiler, dijital tasarım gibi dersler alan gençler, yapılan sınavda başarılı olunca Belçika, Portekiz, İtalya veya Sırbistan'daki şirketlerle bağlantı kurularak staj yapacakları firmalar belirlendi. Barınma, yiyecek, ulaşım, gibi tüm ihtiyaçları organize edilerek ödemeleri yapılan gençler, önümüzdeki günlerde 45 gün kalmak üzere Avrupa'ya hareket edecek.