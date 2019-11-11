Cansu için umut var ama para yok!

Beyin sapında kötü huylu tümör tespit edilen 20 yaşındaki kızları Cansu’yu tedavi ettirmek için maddi durumu yetersiz olan aile çaresiz kaldı. Ev kirasını bile ödeyemediklerini söyleyen baba Metin Özdemir, yetkililere yardım çağrısında bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde, beyin sapında kötü huylu tümör tespit edilen Cansu Özdemir (20), 3 yıldır farklı hastanelerde tedavi görüyor. Cansu'nun babası Metin Özdemir kızını tedavi ettirmek için maddi durumunun yetersiz olduğunu söyleyerek, "Çocuğumuzun yanından ayrılamadığımız için çalışamıyorum. Çıkmazın içindeyiz, yetkililerin yardımını istiyoruz" diye konuştu.

YENİDEN KALDIRILDI

Bornova'da 2016 yılında lise öğrencisi olan Cansu Özdemir, rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede, beyin sapında kötü huylu tümör olduğunu öğrendi. Tümörün, beyin sapında olmasından dolayı yarısı alınabildiği için Cansu bir türlü eskisi gibi olmadı. Son üç yılını hastanelerde geçiren Cansu, geçtiğimiz pazartesi günü yoğun kusma şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.



YANINDAN AYRILAMIYORLAR

Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'nde tedavi gören kızlarının yanından bir an olsun ayrılmayan Fatma ve Metin Özdemir (50) çifti, maddi olarak çok zor günler geçirdiklerini belirterek yetkililere yardım çağrısında bulundu. Tek isteğinin kızının sağlığına kavuştuğunu görmek olduğunu söyleyen Metin Özdemir, "Ne eşim, ne de ben, kızımızla ilgilendiğimiz için çalışamıyoruz ve bu yüzden çok zor durumdayız. Evimizin kirasını dahi ödeyemiyoruz. Çocuğumuzun yanında olmak zorundayız" dedi.



ÇOK NEŞELİ BİR GENÇTİ

Eskiden çok neşeli olduğunu ama hastalığın kendisini yıprattığını söyleyen Cansu Özdemir, sağlığına kavuşmak istiyor.