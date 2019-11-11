Kanseri sevgiyle yendi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde lise son sınıf öğrencisi Kaan Balkan (19), 3 yıl süren yoğun tedavi sürecinin ardından bir kanser türü olan Nörofibromatozis (NF) tip 1 hastalığını yendi.

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde lise son sınıf öğrencisi Kaan Balkan (19), 3 yıl süren yoğun tedavi sürecinin ardından bir kanser türü olan Nörofibromatozis (NF) tip 1 hastalığını yendi. Sevgi ve moral sayesinde sağlığına kavuştuğunu ifade eden Balkan, uçak bakım bölümünü bitirdikten sonra sivil havacılık okumak istiyor.



HAYALİNİN PEŞİNDE

HASTALIĞIN teşhisi konulunca öğretmenlerinin bu bölümü bırakmasını tavsiye ettiğini anlatan Kaan Balkan, hiç vazgeçmediğini ve okumayı hayal ettiği bölümü bırakmadığını vurguladı. Balkan, "Bu bölümü çok istiyordum. Amacım iyileşip okula devam etmekti. Motorların bazı parçalarını söküp takıyoruz. Motor bakımı, yağ kontrolü ile ilgileniyoruz. Hastalığım, okuluma engel olmadı. Ameliyat nedeniyle ağır kaldırmam yasak. Yine de ofiste çalışıyor ve havaalanında bulunmaya devam ediyorum. Bu nedenle eğitimime sivil havacılıkta devam edeceğim" diye konuştu.