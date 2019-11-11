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Kayıp Beyza’dan iyi haber
Giriş Tarihi: 11.11.2019

'da 3 gün önce ortadan kaybolan 17 yaşındaki , 'ta ablasının yanında bulundu.

AYDIN'DA 3 gün önce ortadan kaybolan 17 yaşındaki Beyza Altın, Kahramanmaraş'ta ablasının yanında bulundu. Karacasu ilçesine bağlı Cabi Mahallesi'nde oturan Necdet-Özlem Altın çiftinin kızları Beyza Altın 3 gün önce gece saatlerinde evinden çıkıp sırra kadem bastı.

'ÇOK MUTLUYUM'
KENDİSİNDEN bir daha haber alınamayan genç kızı, her yerde arayıp bulamayınca endişeye kapılan ailesi, polise başvurarak kayıp ihbarında bulundu. Kayıp Beyza'dan iyi haber geldi. ÜÇ gündür kayıp olan Beyza'nın Kahramanmaraş'ta yaşayan ablasının yanında olduğu bilgisine ulaşıldı. Anne Özlem Altın, "Çok şükür bulundu. Ablasının yanında olduğunu öğrendik. Sesini duyduk. Daha önce de çekip gitmişti. Ama söz vermişti, bir daha gitmeyeceğim diye. Kızımın başına kötü bir şey gelir diye çok korktum. En azından nerede olduğunu biliyoruz. Çok mutluyum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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