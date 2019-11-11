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, ile Dünya arasından geçti

Merkür, Güneş ile Dünya arasından geçti

11.11.2019, 18:00

'ün ile Dünya arasından geçişi gerçekleşti. Gözlem, 'daki Ulusal Gözlemevi'nde tek teleskoptan takip edildi. Merkür'ün Güneş'in önünden geçişinin yaklaşık 5.5 saat süreceği kaydedildi

'ün ile Dünya arasından geçişi, Türkiye'den de gözlendi. 'da bulunan Ulusal Gözlemevi'nden teleskopla izlenen geçiş, Türkiye saati ile 15.15'te başladı. Merkür'ün Güneş'in önünden geçişinin yaklaşık 5.5 saat süreceği kaydedildi

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