Merkür, Güneş ile Dünya arasından geçti

Merkür'ün Güneş ile Dünya arasından geçişi gerçekleşti. Gözlem, Antalya'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde tek teleskoptan takip edildi. Merkür'ün Güneş'in önünden geçişinin yaklaşık 5.5 saat süreceği kaydedildi
Merkür'ün Güneş ile Dünya arasından geçişi, Türkiye'den de gözlendi. Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden teleskopla izlenen geçiş, Türkiye saati ile 15.15'te başladı. Merkür'ün Güneş'in önünden geçişinin yaklaşık 5.5 saat süreceği kaydedildi
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