Selam verdi öldürüldü

İzmit'te, motosikletiyle evine giderken yolda gördüğü arkadaşlarına selam vermek için duran Alim Kazancı (34), silahlı saldırıya uğradı.

İZMİT'TE, motosikletiyle evine giderken yolda gördüğü arkadaşlarına selam vermek için duran Alim Kazancı (34), silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Kazancı, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kazancı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.