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Vatandaş ağladı vekil Özkan güldü

Vatandaş ağladı vekil Özkan güldü
Giriş Tarihi: 11.11.2019

'nda düzenlenen Atatürk'ü anma törenindeki saygı duruşu sırasında, bir kadının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Aynı törende saygı duruşu için bekleyen 'ın ise yanındakilerle sohbet edip gülmesi dikkatleri çekti.

İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Atatürk'ü anma törenindeki saygı duruşu sırasında, bir kadının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Aynı törende saygı duruşu için bekleyen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın ise yanındakilerle sohbet edip gülmesi dikkatleri çekti.

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