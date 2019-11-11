Zafer Leo’nun

İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek ameliyat edilen Leo bebek, 3 aylık kritik süreci atlattı.

İZMİR'DE kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek ameliyat edilen Leo bebek, 3 aylık kritik süreci atlattı. Özel bir hastanede Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeği olarak dünyaya geldikten kısa süre sonra kalbinde sıkıntı olduğu anlaşılan Leo Dalgıç, 10 Ağustos'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

5 GÜN SONRA AMELİYAT EDİLDİ

KARTAL Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne "kalp odacıklarından çıkması gereken damarların farklı yerlerden çıkması' olarak da tanımlanabilen "büyük arterlerin transpozisyonu" tanısıyla getirilen Leo bebek, 5 gün sonra ameliyat edildi.

BOYU UZADI KİLOSU ARTTI

HASTANEDE 21 gün kaldıktan sonra taburcu olan Leo bebek, ailesinin İzmir Bornova'daki evine getirildi. Ameliyatın ardından kritik 3 aylık süreci atlatan Leo bebeğin boyu yaşıtları gibi uzarken 6.5 kiloya ulaştı.



Yaşadığı kötü günlere inat artık etrafına gülücükler saçmaya başlayan Leo bebeği 6 yaşındaki ablası Helen Dalgıç, bir dakika olsun yalnız bırakmazken, anne Cemran ve baba Onur Dalgıç da her dakikalarını oğullarıyla geçiriyor.