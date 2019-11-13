“Bana Robin Hood deyin yeter!”

İstanbul'un gecekondu mahallelerinde geçtiğimiz aylarda zarf içerisinde para dağıtan gizemli hayırsever, bu kez Tuzla’da ortaya çıktı. Bakkallara veresiye borcu olanların hesaplarını kapatan hayırseverin, maddi durumu kötü ailelere de biner lira dağıttığı öğrenildi.

İstanbul'da Beyoğlu ve Başakşehir'de yardıma ihtiyacı olan insanlara gizlice yardım eden hayırsever, bu kez Tuzla'da ortaya çıktı. Yardımsever, önce ilçedeki tüm bakkalları dolaşarak, veresiye alışveriş yapan mahallelinin borçlarını ödedi. Ardından gecekondularda oturanlara, daha önce yaptığı gibi içinde bin TL bulunan zarflardan verdi. Hayırseverin karşılaştığı öğrencilere de 50'şer lira harçlık verdiği öğrenildi.



MUTLU OLDULAR



Bakkallardan Coşkun Yılmaz, "Bir arkadaş geldi. Allah razı olsun kendinden. Bakiye kalmış veresiyeler vardı. Onları ödeyip gitti. Hatta borcunu ödediği kimi ailelere para dolu bir de zarf verdi. İsmini sordum. 'İsmim yok benim. Robin Hood deyin, bana yeter' dedi" diye konuştu. Bakkal Tuncay Yaşar ise şunları anlattı:

"Tanımadığımız bir vatandaş geldi, borcunu ödeyemeyen, geçinemeyen kişilerin borcunu ödeyeceğini söyledi. 30 seneden beri ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldım. Borçlarını ödediği vatandaşlar çok memnun kaldılar. İsmini söylemedi. 'Allah rızası için yapıyorum' dedi."



12. YÜZYIL EFSANESİ



Robin Hood; İngiliz halk hikâyelerinde 12. yy.'da ortaya çıktığı tahmin edilen, zenginlerden aldığını fakirlere dağıtmasıyla ünlü kahramandır.