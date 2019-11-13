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açıklarında 68 yakalandı

İzmir Çeşme açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı

13.11.2019, 10:52 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019,10:54

'in Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı geçiş yapmak isteyen 68 yakalandı. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası 'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, pazartesi günü, Süngükaya Adası açıklarında 2 lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botlarda 34'ü Filistin, 24'ü Afganistan, 6'sı Suriye, 3'ü Venezuela ve 1'i Gambiya uyruklu olmak üzere 68 kaçak göçmen yakalandı. 37'si erkek, 11'i kadın ve 20'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

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