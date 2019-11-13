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'da "boru çiçeği"nden yapılan yemeği yiyen 6 kişi zehirlendi

Muğla'da boru çiçeğinden yapılan yemeği yiyen 6 kişi zehirlendi

13.11.2019, 17:01

'nın ilçesinde, "boru çiçeği"nden yapılan yemekten yiyerek zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi gördü.

Beldibi Mahallesi'nde iki gün önce boru çiçeği adı verilen bitkiden yaptıkları yemekten yiyen Fatma S, Sinan S, Canan C, Sultan T, Yaşar T. ve 13 yaşındaki İ.S, zehirlendi. Durumu fark eden aile üyeleri, kendi imkanlarıyla Marmaris Devlet Hastanesi'ne geldi.

Acil servise bilinç bulanıklığı, baş dönmesi ve ağız kuruluğu şikayetinde bulunan aile fertlerinden ikisi Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne, biri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, biri de özel bir hastaneye sevk edildi. Aile üyeleri, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmaris'te vatandaşların yediği otun isminin Latince isminin "Datura stramonium" olduğunu söyledi.

Varol, bu otun halk arasında ise boru otu, şeytan elması, sihirbaz otu gibi adlarla bilindiğini ve zehirli olduğunu kaydetti.

AA

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